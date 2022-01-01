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Kawhi, bu sezon "muhtemelen" dönmeyecek!

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın bu sezon 'muhtemelen geri dönemeyeceği' söylendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın bu sezon 'muhtemelen geri dönemeyeceği' söylendi.

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Kawhi'ın çapraz bağ sakatlığından bu sezon geri dönebileceğine iyimser gözle bakılmış olsa da, koç Tyronn Lue bu olasılığa ihtimal vermedi:

"Kawhi'ın tüm yıl kadro dışı olması ve Paul'un (George) durumunun belirsizliğiyle, bana kalırsa diğer oyuncular için en zor şey, maç kazanmak için gerekli motivasyonu ve enerjiyi bulabilmek oluyor.

Kawhi'ın muhtemelen geri dönmeyeceğini biliyoruz, PG'nin ise durumunu bilmiyoruz ama bu adamlar her şeye rağmen, her gece savaşmaya devam ediyorlar. Ben de bundan oldukça keyif alıyorum. Çünkü kariyerimde ben de bu şekilde oynamak zorunda kalmış bir oyuncuydum ve bu adamların her gece gösterdiği rekabeti izlemek oldukça zevkli oluyor."

Lue, Leonard hakkındaki yorumunu netleştirmesi istendiğinde, "ben doktor değilim" yanıtını verirken, "umudun korkudan daha güçlü olduğunu" yineledi.

Clippers koçu basın toplantısından ayrılırken, sözlerini "Bu iki adamın geri dönebileceğini umuyorum. Ama bu işler hiç belli olmuyor." şeklinde noktaladı.


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