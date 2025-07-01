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Kasımpaşa'dan orta sahaya Cem Üstündağ takviyesi

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, WSG Tirol forması giyen 24 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı orta saha oyuncusu Cem Üstündağ'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 01 Temmuz 2025 18:00 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2025 18:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Kasımpaşa'dan orta sahaya Cem Üstündağ takviyesi
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Avusturya Bundesliga takımlarından WSG Tirol'da forma giyen Cem Üstündağ'ı kadrosuna kattı. İstanbul temsilcisi, 24 yaşındaki oyuncunun transferini resmi olarak duyurdu.

CEM ÜSTÜNDAĞ İMZAYI ATTI

Orta saha bölgesinde görev yapan Cem Üstündağ, lacivert-beyazlı ekiple sözleşme imzaladı. Türk asıllı Avusturyalı futbolcunun transferiyle birlikte Kasımpaşa, yeni sezon öncesi kadro derinliğini artırmayı hedefliyor.


HEM TÜRK PASAPORTU HEM AVRUPA DENEYİMİ

Almanya doğumlu olan Cem Üstündağ, Avusturya'da gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Hem Avrupa tecrübesi hem de yerli statüsünde forma giyebilmesi, Kasımpaşa'nın transferdeki tercihini etkileyen faktörler arasında yer aldı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon WSG Tirol formasıyla 29 maça çıkan genç futbolcu 29 maça çıkarken 2 gol bir asistlik bir performans sergiledi.

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