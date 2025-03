Süper Lig'in 28. haftasında Burak Yılmaz'ın ekibi Kasımpaşa, sahasında Sami Uğurlu'nun takımı Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla Kasımpaşa oldu.Kasımpaşa, 30. dakikada Mamadou Fall ile öne geçti. İstanbul ekibi, 36. dakikada Haris Hajradinovic'in penaltı golüyle 2-0'ı buldu. Alanyaspor, 38. dakikada Tonny Vilhena ile farkı bire indirdi.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Kasımpaşa üstünlüğü ile tamamlandı.Kasımpaşa, 78. dakikada Can Keleş'in attığı golle maçı 3-1'e getirdi. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve pozisyon başlangıcında elle oynama olduğunu işaret ederek bu golü iptal etti.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.Bu sonucun ardından Kasımpaşa, ligde dört maç sonra galibiyet aldı. Alanyaspor, ligde üst üste üçüncü yenilgisini aldı.Kasımpaşa, bu galibiyetle ligde 35 puana yükseldi. Alanyaspor, 31 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Samsunspor ile deplasmanda karşıya gelecek. Alanyaspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek.45+1. dakikada Kasımpaşa net fırsattan yararlanamadı. Hızlı hücumda rakibini az adamla yakalayan Kasımpaşa'da Espinoza'nın pasıyla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Da Costa'nın kaleye gönderdiği top üst direğe çarparak auta gitti.Kasımpaşa, maçın ilk devresini 2-1 önde bitirdi.58. dakikada Alanyaspor beraberliğe çok yaklaştı. Cordova'nın sağdan ceza sahasına girerek yaptığı ortada kaleciyi geçen topa Hwang dokundu ancak meşin yuvarlak auta gitti.62. dakikada Fall'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği pası savunmada kontrol eden Aliti, meşin yuvarlağı ayağında fazla tutunca Da Costa topu kaparak şutunu çekti. Kalecinin müdahalesiyle top kornere çıktı.81. dakikada Kasımpaşa'nın golü VAR incelemesiyle iptal edildi. Gökhan Gül'ün ceza sahası dışından sert şutu direkten dönerek sola açıldı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Hajradinovic'in ortasında Can Keleş ön direkte topu filelere gönderdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Hali Umut Meler dakikada golü iptal etti.Recep Tayyip ErdoğanHalil Umut Meler, Abdullah Bora Özkara, Bilal Gölen: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin Özcan (Dk. 63 Brekalo), Rodrigues, Gökhan Gül (Dk. 90+5 Cafu), Espinoza, Hajradinovic, Ben Ouanes (Dk. 90+5 Sadık Çiftpınar), Fall, Da Costa (Dk. 76 Can Keleş)Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy (Dk. 46 Hwang), Lima, Aliti, Hadergjonaj (Dk. 81 Janvier), Richard, Enes Keskin (Dk. 65 Efecan Karaca), Vilhena, Yusuf Özdemir, Makouta, CordovaDk. 30 Fall, Dk. 36 Hajradinovic (Penaltıdan) (Kasımpaşa), Dk. 38 Vilhena (Corendon Alanyaspor)Dk. 49 Yusuf Özdemir, Dk. 72 Sami Uğurlu (Teknik direktör) (Corendon Alanyaspor), Dk. 56 Burak Yılmaz (Teknik direktör), Dk. 72 Espinoza (Kasımpaşa)