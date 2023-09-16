Kasımpaşa Alanyaspor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa Alanyaspor'a konuk olacak
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16 Eylül 2023 15:27
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü (yarın) Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Alanya Oba Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Ligde ilk 5 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan lacivert-beyazlı takım, topladığı 5 puanla haftaya 12. sırada girdi.

Corendon Alanyaspor ise 1 galibiyet ve 3 beraberlik ile 6 puan topladı. Akdeniz temsilcisi 8. sırada yer alıyor.

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