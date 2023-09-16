Kasımpaşa Alanyaspor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü (yarın) Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Alanya Oba Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.
Ligde ilk 5 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan lacivert-beyazlı takım, topladığı 5 puanla haftaya 12. sırada girdi.
Corendon Alanyaspor ise 1 galibiyet ve 3 beraberlik ile 6 puan topladı. Akdeniz temsilcisi 8. sırada yer alıyor.
Alanya Oba Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.
Ligde ilk 5 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan lacivert-beyazlı takım, topladığı 5 puanla haftaya 12. sırada girdi.
Corendon Alanyaspor ise 1 galibiyet ve 3 beraberlik ile 6 puan topladı. Akdeniz temsilcisi 8. sırada yer alıyor.