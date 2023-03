Kas hastası sporcu, Boccia Milli Takımı'nın başarısı için ter döküyor

Sosyal medyada gördüğü paylaşımlardan etkilenerek ilgilenmeye başladığı bocciayla başarıyı yakalayan kas hastası Yahya Gürbüzer, Boccia Milli Takımı'nın başarısı için aralıksız çalışıyor.



Afyonkarahisar'da dünyaya gelen Gürbüzer'e, 12 yaşındayken yürümesinde, koşmasında ve merdiven çıkmasında sorun yaşaması üzerine götürüldüğü hastanede kas hastalığı teşhisi konuldu.



İlerleyen süreçte rahatsızlığı daha da artınca yaşamını 31 yaşından sonra tekerlekli sandalyede sürdürmeye başlayan Gürbüzer, 2018'de sosyal medyada yapılan paylaşımlardan etkilenerek bocciayla ilgilenmeye başladı.



Yakaladığı başarıların ardından milli takıma çağrılan Gürbüzer, açık öğretimde tamamladığı ortaokul ve lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nde son sınıfı öğrencisi.



Milli formayı giymek heyecanlandırıyor



Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren ve başarılarıyla çevresine örnek olan 39 yaşındaki Gürbüzer, AA muhabirine, yaklaşık beş yıldır bocciayla ilgilendiğini, aynı yıl milli takıma seçildiğini söyledi.



Gürbüzer, milli takımda 2018'deki ilk turnuvada çiftlerde dördüncü, teklerde beşinci olduğunu aktararak, "Sonrasında çok sayıda şampiyonaya katıldım. En son İtalya'da düzenlenen şampiyonada BC3 kategorisinde bronz madalya aldım." dedi.



İlerleyen bir hastalığı olduğunu, engel durumunun her yıl biraz daha kötüye gittiğini anlatan Gürbüzer, her şeye rağmen ilgilendiği sporla rahatsızlığından uzaklaştığını kaydetti.



Milli takım kamplarının çok iyi geçtiğini vurgulayan Gürbüzer, şöyle konuştu:



"Sağ olsun hocalarımız ve başkanımız bizimle iyi ilgileniyor. Kamplarımız çok eğlenceli ve sıkı mücadeleli geçiyor. Milli formayı her giydiğimde heyacanlanıyorum. Formamızın ağırlığını bildiğimiz için mücadelemizde ona göre oluyor. En iyi dereceleri elde etmek için her müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz. Son 3 turnuvada bireysel ve çiftlerde 4 madalya kazandık. Sevinçten birbirimize sarılıp sarılıp ağlıyoruz. Madalya kazandığımızda duygu yoğunluğu yaşıyoruz."



Gürbüzer, bocciayı ağır engellilerin bile yaptığını belirterek, "Engelliler sadece inanarak çok iyi yerlere gelebilirler. Her engellinin yapabileceği spor branşı var. Yeter ki dışarıya çıksınlar. 2018'de başladığım bu sporda ilk turnuvamda Türkiye birincisi oldum. Ardından milli takım yolu açıldı. Gururla şanlı milli formamızı giyiyorum. Sizde yapabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.









