Karşıyaka yoğun periyotta

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ikinci yarısında çıktığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet alarak bitime 7 maç kala son hafta ağırlayacağı lider Bursaspor'la arasındaki puan farkını 11'den 5'e indiren Karşıyaka, 15 gün içinde kader sınavlarına çıkacak.



Yeşil-kırmızılı ekip, şampiyonluk yarışında bu haftadan itibaren 15 günde 4 önemli maç oynayacak. Bu hafta 22 Mart Cumartesi günü üst üste 3 galibiyetle çıkışa geçen Play-Off hattındaki Muşspor'a konuk olacak Kaf-Kaf, ardından kalan 6 maçın 4'ünü iç sahada oynayacak. İzmir temsilcisi Muş deplasmanı sonrası 26 Mart Çarşamba günü iki sezondur kendisine ters gelen Play-Off yarışındaki Anadolu Üniversitesi'ni ağırlayacak.



Bu karşılaşmadan sonra 1 Nisan Salı Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününe denk gelen erteleme sınavında düşme hattındaki Kuşadasıspor'la evinde oynayacak Karşıyaka, 5 gün sonra 6 Nisan'da ise Kahramanmaraşspor deplasmanına çıkacak. Kaf-Kaf, 15 günde 4 maç oynayacağı periyodun ardından sezonun finalini üst üste 3 zorlu maçla yapacak. Yeşil-kırmızılı ekip son 3 maçta Play-Off potasının önemli takımlarından Silifke Belediyespor'u ağırlayıp, ikincilik ve şampiyonluk yarışı verdiği Belediye Kütahyaspor ile deplasmanda, son hafta finalinde Bursaspor'la ise evinde oynayacak. Karşıyaka, sezonun final haftalarında hata yapmayıp 7 yıl sonra 2'nci Lig'e adını yazdırmaya çalışacak.



AHMET YILDIRIM'DAN UYARI



Yaşadığı maddi ve idari sorunlara, yönetimdeki istifalara rağmen şampiyonluk yarışını bırakmayan Karşıyaka'yı ikinci yarıda zirve yarışına yeniden ortak eden Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, Ergene Velimeşespor galibiyeti sonrası takım içinde yaşanan maddi ve manevi sorunları dile getirdi. Yaşanan sorunlara dikkat çeken Yıldırım özellikle yöneticilerin hedefe giden takıma daha da ilgi göstermesini gerektiğinin altını çizdi. Yıldırım, "Bizim takım içinde büyük sıkıntılarımız var. Aile içinde bu sıkıntıları gidermemiz gerekiyor. Birlikte hareket eden güzel bir aile olduk. Herkes bu aileye sahip çıkıp bu sıkıntıları gidermeli. Aile büyükleri, taraftarlar bu takıma daha da çok sahip çıkmalı. Yöneticiler biraz daha maddi ve manevi destek verirlerse bu takım şampiyon olacak. Sıkıntılar inşallah kısa sürede çözülür" ifadelerini kullandı. Son dönemde maaş ve prim beklentileri karşılanmayan, şubat sonunda antrenman boykotu yapan futbolculara yeni futbol şube yönetimi bu hafta içinde ödeme sözü vermişti.



RAKİP BURSASPOR KARIŞIK



Karşıyaka'nın yıllar sonra yolunun kesişerek sezon başından beri şampiyonluk yolunda yarıştığı Bursaspor karıştı. Sezonun ilk yarısındaki 0-0 biten Karşıyaka maçı sonrası yolları ayırma kararı alınıp ardından görevini sürdüren Teknik Direktör Pablo Batalla, takım son 3 maçı kazanamayınca gitti. Zirvedeki büyük avantajını kullanamayıp takipçileri Karşıyaka, Düzcespor ve Kütahyaspor'un nefesini ensesinde hisseden Bursaspor'da tüm teknik kadro gönderildi.



