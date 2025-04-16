Karşıyaka'ya Hakan Sayılı'dan kötü haber!

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'u uzatmada yenerek bitime 5 hafta kala hem ligde kalma yarışında büyük oranda rahatlayan hem de Play-In oynama umutlarını yeşerten Karşıyaka, Hakan Sayılı'nın sakatlığına üzüldü.



Son iki sezondur yeşil-kırmızılıların önemli oyuncularından olan, bu sezon maaş sıkıntılarının yaşanarak kadronun önemli oranda dağılmasına rağmen takımda kalan uzun forvet Petkimspor maçında sakatlandı. Mücadelenin başında çok iyi bir performans sergileyen, ayak bileğinden sakatlanmasına rağmen bir süre daha oyuna devam edip hayati öneme sahip maçta takımını yalnız bırakmayan 25 yaşındaki oyuncuda yırtık tespit edildi.



Hakan'ın yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Aliağa Petkimspor maçı esnasında ayak bileğinden sakatlanıp oyuna devam edemeyen oyuncumuz Hakan Sayılı'nın yapılan kontrollerinde, ayak bileği dış yan bağında evre 3 yırtık tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine ivedilikle başlanmıştır" denildi.



Petkimspor maçında 20 dakika süre alabilen Hakan Sayılı, 13 sayı ve 5 ribaund ile oynamıştı. Kaf-Kaf, Hakan Sayılı'dan yoksun kadrosuyla ligde cumartesi günü düşme hattındaki Manisa Basket'e ligde kalmayı matematiksel olarak da garantilemek için konuk olacak.



