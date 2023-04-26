Karşıyaka finallere bileniyor

2'nci Lig hedefine Play-Off'tan ulaşmaya çalışacak Karşıyaka, kalan 4 final haftasına hazırlanıyor.

Haber; DHA
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Karşıyaka finallere bileniyor
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26 Nisan 2023 14:41
TFF 3'üncü Lig 1'ici Grup'ta şampiyonluk şansını yitirip 2'nci Lig hedefine Play-Off'tan ulaşmaya çalışacak Karşıyaka, kalan 4 final haftasına bileniyor.

Grupta kalan haftalarda zirve hattındaki rakipleriyle üst üste oynayacak Karşıyaka, maksimum puanı alarak adını Play-Off'a yazdırmak istiyor. Bu hafta pazar günü güçlü rakiplerinden 52 Orduspor FK'yı ağırlayacak İzmir temsilcisi, kazanıp hem ilk 6'daki yerini korumayı hem de Ordu'dan sezonun ilk yarısındaki 1-0'lık mağlubiyetin rövanşını almayı planlıyor.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 10 maçtır bileği bükülmeyip bu periyotta 6 galibiyet, 4 beraberlik alan Karşıyaka, rakibi önünde iç sahada taraftar kozuna da güveniyor. Karşıyaka'da sakatlıkları nedeniyle son Çatalcaspor deplasmanında forma giyemeyen Mustafa Aşan, Soner Birinci ve Fatih Aydın'ın durumları belirsiz.
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