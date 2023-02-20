Karşıyaka'da Fatih kontenjana takılmayacak

FIFA'nın onayıyla ikinci kez uzatılan ara transfer döneminde son imzayı ofansif orta saha Nuri Fatih Aydın'a attıran TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup temsilcisi Karşıyaka, yeni yıldızını yaş kontenjanına takılmadan oynatabilecek.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin yıktığı 11 ilimizdeki kulüplere verdiği özel izinle bu sezonluğuna ligden çekilen Spor Toto 1'inci Lig ekibi Yeni Malatyaspor'dan kiralanan Fatih, bu kulüplerin oyuncularına tanınan avantajdan da faydalanacak.

Federasyon, 3'üncü Lig'de maçlarda 25 yaş ve üzerinde yalnız 10 futbolcunun 18 kişilik maç kadrosunda yer almasına izin verirken, deprem yüzünden takımları ligden çekilip farklı kulüplere transfer olan oyuncular bu kuraldan muaf tutuldu. Karşıyaka, 28 yaşındaki Fatih'i kontenjan engeline takılmadan maç kadrosuna yazabilecek.



Yeşil-kırmızılı ekip, Fatih'le birlikte maçlarında 10 yerine 11 tane 25 yaş ve üzerinde oyuncu oynatabilecek. Ara transferde toplam 6 takviye yapan Kaf-Kaf'ta Fatih'in gelişiyle mevcut kadrodaki 25 yaş ve üzeri oyuncu sayısı 14'e çıkarken, bu isimlerden 2 ay önce kulüp bulması istenen Okan Baydemir halen kadro dışı.