14 Ekim
Estonya-Moldova
19:00
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
19:00
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Karşıyaka'da Basatemür yine başardı

Karşıyaka'yı devralan Burhanettin Basatemür, alt liglerdeki keşifçi kimliğini İzmir ekibine taşıdı; 6 maçta 5 galibiyetle zirveye çıktı.

Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da Basatemür yine başardı
Kariyerinde Turgutluspor, Somaspor ve Menemen FK gibi takımlarda mütevazı kadrolarla başarılı bir grafik yakalarken, amatörden ve alt liglerden keşfettiği birçok genç oyuncuyu da vitrine çıkaran Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, bu sezon dümenine geçtiği yeşil-kırmızılılarda çıtayı yine yükseltti.

Her sezon transfer döneminde futbolcu değirmeni gibi çalışan ancak yıllardır şampiyonluk hasretine son veremeyip 8 yıldır 3'üncü Lig'de kalan Karşıyaka'da bu yıl teknik direktörlük görevine getirilen 52 yaşındaki Basatemür ilk haftalardan fark yarattı.

Ligdeki yeni statüyle transferde gençlere yönelen İzmir temsilcisine Ferdi hariç tepeden tırnağa yeni bir kadro kuran Burhanettin Basatemür, takımıyla sezona müthiş başladı. Tolga Ünlü, Tunay Meral, Erhan Öztürk, Ensar Akgün, Mücahit Aslan gibi tecrübeli futbolcuların yanına Yasin Uzunoğlu, Mehmet Güneş, Onur İnan gibi gençleri Kaf-Kaf'a kazandırıp kolej takımı havasında kadro kuran Basatemür yeşil-kırmızılıları 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlikle zirveye çıkardı. Karşıyaka grupta Basatemür yönetiminde şampiyonluk adayı olurken, kadrodaki genç futbolcular da şimdiden üst liglerden birçok kulübün takibine girdi.

CİCİBAŞ'TAN TFF'YE ZİYARET

Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki makamında ziyaret etti. Ziyaretin sonunda Cicibaş, Hacıosmanoğlu'na Karşıyaka forması takdim ederken, Hacıosmanoğlu'ndan A Milli Takım formasını hediye aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
