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Kareem: "LeBron'un bu meme'i paylaşması, mirasına bir darbe oldu"

NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar, paylaştığı KOVID-19 meme'i için Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'i eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar, paylaştığı KOVID-19 meme'i için Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'i eleştirdi.

James, Noel arifesinde Instagram'da KOVID-19'un ciddiyetini önemsiz gibi gösteren bir meme yayınlayınca birçok kişiyi şaşırtmıştı.

Ünlü Örümcek Adam meme'inin yer aldığı görselde, teker teker Coronavirüs, soğuk algınlı ve grip hastalıklarını temsilen üç Örümcek Adam birbirlerine işaret ediyorlardı.

Kareem bu konudaki görüşlerini, yakın tarihli bir makalede şöyle dile getirdi:

"LeBron James yalnızca gelmiş geçmiş en iyi basketbolculardan biri değil, aynı zamanda eşitsizliğe karşı mücadelede Afro-Amerikan toplumunda lider olmaya kendini adamış biri.

Ancak Instagram'da biri 'covid', biri 'grip', biri de 'soğuk algınlığı' yazan ve birbirini işaret eden üç Örümcek Adam'ın bulunduğu meme'i paylaşıp 'Bu konuda bana yardımcı olun millet' mesajını yazması, onun değerli mirasına bir darbe oldu. Bu meme'in ima ettiği şey, LeBron'un basında sunulan tüm bilgilere rağmen bu üç hastalık arasındaki farkı anlamadığıdır.

Siyahi topluluğun tereddütlerini aşmasına ve hayat kurtarmasına yardımcı olmanın bir yolu, önde gelen siyahi ünlülerin ve influencer'ların herkesi aşılanmaya ve destekçilerine teşvik etmeye devam etmesidir. Aşılardan veya hastalığa sahip olmaktan kaynaklanan bağışıklama, zamanla azalır ve insanları yeniden enfeksiyona karşı savunmasız hale getirir."


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