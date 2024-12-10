Karaoğlan'a Konferans Ligi görevi

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, HJK Helsinki-Molde karşılaşmasını yönetecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Karaoğlan'a Konferans Ligi görevi
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10 Aralık 2024 19:32
Son güncelleme 10 Aralık 2024 19:44
FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan; Finlandiya'nın HJK Helsinki ile Norveç'in Molde takımları arasında 12 Aralık 2024 Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi müsabakasını yönetecek.

Finlandiya'nın Helsinki şehrinde Helsinki Futbol Stadyum'unda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara, dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak. 
 Müsabakada, Erkan Engin VAR ve Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.

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