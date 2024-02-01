Karagümrük'ten Galatasaray'a tepki!

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Galatasaray'ın Levent Mercan transferi için kendileriyle değil, oyuncunun menajeriyle iletişime geçtiklerini söyledi ve sarı-kırmızılı takıma tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Karagümrük'ten Galatasaray'a tepki!
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01 Şubat 2024 14:42
Galatasaray'da sol bek alternatifleri arasında yer alan Levent Mercan için Fatih Karagümrük'ten önemli bir açıklama geldi.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Galatasaray'ın oyuncunu menajeriyle iletişime geçtiğini söyledi ve sarı-kırmızılılara tepki gösterdi.

GALATASARAY'A TEPKİ!

Süleyman Hurma, "Galatasaray her zamanki gibi oyuncuyu benden değil, menajerinden istiyor. Tabii ki oyuncuyu ikna edip ucuza almak için böyle yapıyorlar. Yarın maçımız var, lütfen bu konulara girilmesin." şeklinde konuştu.

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Levent Mercan, bu sezon Fatih Karagümrük'te 24 maçta 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

Levent Mercan'ın, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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