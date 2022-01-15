Süper Lig'in 21. haftasında Volkan Demirel'in takımı Fatih Karagümrük ile Hamza Hamzaoğlu'nun çaıştırdığı Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Karagümrük, 2-0'lık skorla kazandı. Golleri 31. dakikada Aleksandar Pesic ile 75'te Salih Dursun kaydetti.29 yaşındaki Sırp oyuncu Aleksandar Pesic, bu sezon ligde toplam 12 gole ulaştı. Salih Dursun ise Süper Lig'de 7 yıl sonra ağları sarstı.Karagümrük'te sarı kart cezalısı durumuna düşen Lucas Biglia ile mücadelede 77. dakikada kırmızı kart gören Zukanovic gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.Bir sonraki haftada Çaykur Rizespor ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 30 yaparken, Çaykur Rizespor 18 puanda kaldı.31. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Sağdan Salih Dursun'un ortasında ceza sahası içinde arka direkte göğsüyle topu kontrol eden Pesic, dar açıdan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.40. dakikada Boyd'un ceza yayı içinden şutunda top kalecide kaldı.45. dakikada Alper Potuk'un ceza sahası dışından şutunda top üstten az farkla auta çıktı.İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Karşılaşmanın 6. dakikasında oyun durdurulurken, futbolcular, teknik heyetler ve tribünde yer alanlar trafik kazasında yaşamını yitiren İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık andı52. dakikada Boyd'un sağdan ortasında altıpas üstünde Salih Dursun'un ters vuruşunda, top direk dibinden kornere çıktı.73. dakikada hızlı gelişen VavaCars Fatih Karagümrük atağında Pesic'in pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Bistrovic'in vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.75. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Pesic'in pasında, Salih Dursun topu ağlara gönderdi: 2-0.Atatürk OlimpiyatÜmit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk CurbayViviano, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Balkovec, Adnan Uğur, Biglia, Karamoh (Dk. 75 Salibur), Emre Mor (Dk. 60 Bistrovic), Borini (Dk. 84 Alparslan Erdem), PesicGökhan Akkan, Holmen, Selim Ay, Emir Han Topçu (Dk. 66 Deniz Hümmet), Cemali Sertel (Dk. 66 Yusuf Sarı), Sabo (Dk. 90+2 Phiri), Djokovic (Dk. 86 Dabo), Boldrin, Alper Potuk, Boyd (Dk. 66 Mendes), PohjanpaloDk. 31 Pesic, Dk. 75 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)Dk. 77 Zukonavic (VavaCars Fatih Karagümrük)Dk. 26 Biglia, Dk. 72 Zukanovic, Dk. 86 Salibur (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 55 Holmen, Dk. 86 Sabo (Çaykur Rizespor)