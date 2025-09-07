07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
3-0
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
2-379'
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
3-076'
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
21:45
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
21:45
07 Eylül
Türkiye-İspanya
21:45
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
21:45
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
21:45
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
0-277'
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
2-1
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
0-0
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
3-3
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
2-0DA
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
0-4
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
2-0
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
1-1
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
1-4
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
2-0
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
0-5
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
0-0
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
1-1
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
0-1
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
3-0
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
19:00
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
19:00
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
19:00
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
19:00
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
19:00
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
19:00
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
19:00

Karadeniz Off-Road Kupası'nın 4. ayak yarışı, Ordu'da yapıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen 18. Karadeniz Off-Road Kupası 4. ayak yarışında 32 araç kıyasıya mücadele ederken, renkli görüntüler yaşandı.

07 Eylül 2025
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Karadeniz Off-Road Kupası'nın 4. ayak yarışı, Ordu'da yapıldı




18. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 4. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Fatsa Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen yarış, Fatsa ilçesinde yapımı devam eden Millet Bahçesi'nde yapıldı.

Organizasyon ekibince zorlaştırılan parkurda mekanik arıza sebebiyle yarışı bitiremeyen bazı araçlar, çekici ve iş makineleriyle pistten çıkarıldı.

Yarışta sporcular kıyasıya mücadele ederek, dereceye girmeye çalıştı.

Toplam 32 aracın katıldığı yarışlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Zaman zaman renkli görüntülere sahne olan yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
