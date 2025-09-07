Karadeniz Off-Road Kupası'nın 4. ayak yarışı, Ordu'da yapıldı

18. Karadeniz Off-Road Kupası'nın 4. ayak yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Fatsa Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen yarış, Fatsa ilçesinde yapımı devam eden Millet Bahçesi'nde yapıldı.
Organizasyon ekibince zorlaştırılan parkurda mekanik arıza sebebiyle yarışı bitiremeyen bazı araçlar, çekici ve iş makineleriyle pistten çıkarıldı.
Yarışta sporcular kıyasıya mücadele ederek, dereceye girmeye çalıştı.
Toplam 32 aracın katıldığı yarışlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Zaman zaman renkli görüntülere sahne olan yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
