Galatasaray ve Fenerbahçe'nin stoper transferi için adayları arasında yer alan Kara Mbodji için Premier League'in yenilerinden Fabri'nin takmı Fulham da devreye girdi.
İngiliz basınında da yer alan haberde Fulham'ın Kara Mbodji için bir süredir Anderlecht ile görüştüğü belirtildi. Haberde daha önce Premier League'de oynamayı hedeflediğini açıklayan Mbodji'nin de transfere sıcak baktığına yer verildi.
Bonservisi Anderlecht'te olan 28 yaşındaki savunma oyuncusu bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor.
Anderlecht, Senegalli oyuncuyu 2015 yılında Genk'ten 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.
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İngiliz basınında da yer alan haberde Fulham'ın Kara Mbodji için bir süredir Anderlecht ile görüştüğü belirtildi. Haberde daha önce Premier League'de oynamayı hedeflediğini açıklayan Mbodji'nin de transfere sıcak baktığına yer verildi.
Bonservisi Anderlecht'te olan 28 yaşındaki savunma oyuncusu bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor.
Anderlecht, Senegalli oyuncuyu 2015 yılında Genk'ten 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın