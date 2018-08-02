ve'nin stoper transferi için adayları arasında yer alaniçin'in yenilerinden'nin takmı Fulham da devreye girdi.İngiliz basınında da yer alan haberde'ın Karaiçin bir süredirile görüştüğü belirtildi. Haberde daha önce Premier League'de oynamayı hedeflediğini açıklayan Mbodji'nin de transfere sıcak baktığına yer verildi.Bonservisi Anderlecht'te olan 28 yaşındaki savunma oyuncusu bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor.Anderlecht, Senegalli oyuncuyu 2015 yılında Genk'ten 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.