Kano sporunda hedefler yükseliyor

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, kano sporunda gençlerde önemli başarılar kazandıklarını, bunun da umutlarını yükselttiğini söyledi.



Spor Sohbetleri'ne konuk olan Başkan Kabakçı, Türkiye'de kano sporunun geldiği noktayı değerlendirdi.



2022 yılının genç kanocular açısından çok başarılı geçtiğini hatırlatan Kabakçı, "Durgunsu ve akarsu olarak iki olimpik branşımız var. Bunun haricinde de deniz kanosu ve dragon bot faaliyetlerimiz var, bu sene rafting branşı da bize bağlandı. Uluslararası faaliyetlerde gençlerle özellikle durgunsu kano branşında Azerbaycan'da, Slovakya'da iyi dereceler ve madalyalar elde ettik." diye konuştu.



Hedeflerini kano sporunu ülke geneline yaygınlaştırmak olduğunu ifade eden Kabakçı, "Şanlıurfa'da 3 spor kulübümüz var. 100'e yakın kano sporcusu bulanan Şanlıurfa'dan 3 sporcumuz da milli takıma girdi." dedi.



"23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 2 final çektik"



Kovid-19 salgınından sonraki süreçte gençlerle önemli bir ivme yakaladıklarını dile getiren Kabakçı, "Özellikle 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 2 final çektik. Hiç madalya alamadığımız durgunsu kano branşında hem madalyalar aldık hem Avrupa'da ilk 9'un içerisinde yer aldık, bizim için çok önemli bir başarı." şeklinde konuştu.



Kabakçı, Taha Erkan Usta, Serhat Seven, Hilal Avcı, Muhammed Emin Sulak gibi sporcularla uluslararası önemli faaliyetlerden madalyalarla döndüklerini hatırlatarak, "Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak. Akarsu branşında 2 genç sporcumuz var, durgunsu branşında ise Hilal Avcı'dan olimpiyat kotası bekliyoruz" diye konuştu.



Kano sporuna başlamak için öcelikle su ile barışık olunması ve yüzmenin de mutlaka bilinmesi gerektiğini kaydeden Kabakçı, "Ülkemizin her coğrafyasında kanoyu ulaşılabilir ve erişebilir hale getirdik. Kano olimpik bir spor dalı, pandemi sonrasında kürek ve kano insanların çok ilgisini çekti. Özellikle, 'İstanbul Boğazı'nda kürek çekmek paha biçilemez', diyorlar." ifadelerini kullandı.



"2028 olimpiyatlarına birden fazla sporcuyla katılacağımızı ümit ediyorum"



Federasyonlarına geçen yıl bağlanan rafting branşına yabancı olmadıklarını vurgulayan Kabakçı, "2002'ye kadar Türkiye Kano ve Rafting Federasyonu ismi altındaydı bu branşlar, rafting de alt disiplinimizdi. Uluslararası Kano Federasyonu (ISF) çatısı altında rafting branşları da yapılıyor. Yeniden bir yapılanma içerisine girdik, koordinatör atadık, bu arkadaşlar hep raftingin içerisinden gelen arkadaşlar. Bundan sonra raftingi çok konuşacağız." şeklinde konuştu.



Olimpiyat hedefleri için de Kabakçı, şunları kaydetti:



"2024 Paris Olimpiyatları için 500 ve 200 metrede milli sporcumuz Hilal Avcı'dan ciddi bir beklentimiz var. Akarsu branşında da Mustafa Arda Acar ve Muhammed Usta iki ayrı disiplinde geçen yıl Avrupa ve dünya şampiyonasında yarı finalde yarıştı. Belaruslu bir antrenörümüz var, altyapıdaki sporcularımız büyükler olimpik takım ile genç olimpik takımı bu sene iki kampta beraber çalıştırdık. Çünkü hocamız genç sporcuların da büyüklerle beraber çalıştırılmasını istedi. Antrenörümüzün iyi bir çalışma disiplini var. Sporcularımız aynı disiplinle antrenmanlara devam ederse 2028 olimpiyatlarına birden fazla sporcuyla katılacağımızı ümit ediyorum."





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