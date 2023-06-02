Kamerun'dan Vincent Aboubakar açıklaması

Kamerun teknik direktörü Rigobert Song haziranda oynanacak hazırlık maçları için 22 kişilik kadroyu açıkladı. Vincent Aboubakar, Andre Onana gibi isimlerin olmaması basında yankı uyandırdı. Kadroyla ilgili açıklamalarda bulunan Rigobert Song, kadroyu kurarken oyuncuların hala kendi kulüplerinde forma giydiklerini hatırlattı.



"ABOUBAKAR ÖNEMLİ BİR MAÇA ÇIKACAK"



Rigobert Song yaptığı açıklamlarda Vincent Aboubakar'ın kendi kulübüyle önemli bir maça çıkacağını ve bu maçın kulüp için büyük bir önem taşıdığını söyledi. Song, "Mantıklı olmalısınız, hazırlık maçlarında ona fazla ihtiyacımız yok, önemli olan eylül ayında Brundi ile oynanacak maçta bizimle olması." ifadelerini kullandı.





"YÜZLER" KULÜBÜNE YAKIN



Milli takım kariyerinde 93 maça çıkan Vincent Aboubakar 7 maça daha çıkması halinde milli takımda 100. maçına çıkacak. Aboubakar milli takım adına çıktığı 93 maçta 36 gol, 7 asistlik performans sergiledi.





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