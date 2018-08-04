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Kamerun, Clarence Seedorf'u takımın başına geçiriyor!

Kamerun Milli Takımı, Sven-Goran Eriksson ile anlaşma sağlanamamasının ardından Clarence Seedorf ile anlaştı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Kamerun, Clarence Seedorf'u takımın başına geçiriyor!
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04 Ağustos 2018 18:48
Hollandalı eski futbolcu Clarence Seedorf, Kamerun Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oluyor! Kamerun Spor Bakanı, Seederof ile anlaştıklarını açıklarken resmi imzanın kısa süre içinde atılacağı belirtildi.

Sven-Goran Eriksson ile anlaşamayınca Seedorf'u takımın başına geçiren Kamerun Milli Takımı, Seedof'un yardımcısı olarak da yine eski bir Hollandalı futbolcu olan Patrick Kluivert'ı düşünüyor.

Clarence Seedorf, son olarak Deportivo'yu çalıştırmış ancak takımını ligde tutmayı başaramamıştı.

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