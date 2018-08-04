Kamerun, Clarence Seedorf'u takımın başına geçiriyor!

Hollandalı eski futbolcu Clarence Seedorf, Kamerun Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oluyor! Kamerun Spor Bakanı, Seederof ile anlaştıklarını açıklarken resmi imzanın kısa süre içinde atılacağı belirtildi.Sven-Goran Eriksson ile anlaşamayınca Seedorf'u takımın başına geçiren Kamerun Milli Takımı, Seedof'un yardımcısı olarak da yine eski bir Hollandalı futbolcu olan Patrick Kluivert'ı düşünüyor.Clarence Seedorf, son olarak Deportivo'yu çalıştırmış ancak takımını ligde tutmayı başaramamıştı.