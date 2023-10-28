29 Ekim

Kameni'den sürpriz transfer!

Fenerbahçe'de de bir dönem forma giyen 39 yaşındaki Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, İspanya 3. Lig ekiplerinden Antequera'ya imza atmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Kameni'den sürpriz transfer!
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28 Ekim 2023 16:37
Fenerbahçe'den bir dönem forma giyen Carlo Kameni, sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre, 39 yaşındaki Kamerunlu Kameni'nin İspanya 3. Lig ekiplerinden Antequera ile anlaşma sağlamaya yakın olduğu belirtildi.

Kameni'nin sezon sonuna kadar imza atacağı ve sakatlanan kaleci Ivan Moreno'nun yerini alacağı kaydedildi.

39 yaşındaki Kameni'nin cuma günü Antequera'nın tesislerinde antrenman yaptığı ve belgelerin yetişmesi durumunda pazar günü sahaya çıkabileceği aktarıldı.

2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Kameni, kariyerinde daha önce; Kadji Sports, Le Havre, Saint-Etienne, Espanyol, Malaga, AS Arta/Solar 7 ve UE Santa Coloma formaları giymişti.

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