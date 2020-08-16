Kai Havertz'in ayrılma isteği resmen açıklandı

Transfer döneminin en gözde isimlerinden Kai Havertz'in için kulübü Bayer Leverkusen'den sürpriz açıklama geldi.



Daha önce Alman genç yıldızın takımda kalacağını açıklayan Bayer Leverkusen'de bu kez ayrılık iddiaları ile ilgili itiraf geldi. Kulüp CEO'su Fernando Carro yaptığı açıklamada Kai Havertz'in takımdan ayrılma isteğini yönetime ilettiğini açıkladı. Carro açıklamasında "İlk planımızda görüşmelerin Avrupa Ligi performansımızı etkilememesi için bu macara bittikten sonra açıklama yapılacaktı. Kai bir sonraki transfer hedefi için isteğini dile getirdi. Bunun ne zaman olup olmayacağını söyleyemem ancak ayrılık ihtimalinin doğru olduğunu söyleyebilirim." şeklinde konuştu.



Kai Havertz için Avrupa Devleri'nden Chelsea'nin en büyük istek duyan kulüp olduğu daha önce ortaya konmuştu. Havertz için gerekli bonservis bedelinin ise en az 80 milyon euro civarında olacağı konuşuluyor.



21 yaşındaki Kai Havertz bu sezon Bundesliga'da çıktığı 40 maçta 16 gol kaydedip 8 asistlik performans sergilemişti.



