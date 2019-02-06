Transfer döneminde Hannover'in de gündemine gelen ancak Beşiktaş'ın kadrosuna kattıığ Shinji Kagawa ile ilgili eski takım arkadaşından açıklama geldi.
Hannover forması giyen Japon oyuncu Genki Haraguchi, Kagawa'nın en iyi Japon oyunculardan biri olduğunu dile getirdi.
Alman basınına verdiği röportajında Kagawa hakkındaki düşünceleri sorulan Haraguchi, ''Shinji Japonya'nın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Dortmund'da son dönemde oynamadı ama Beşiktaş'ta eski formunu yakalarsa milli takımın değişmez ismi olur. Eski formuna ulaşırsa milli takım ve oynadığı takım için kilit isim olabilir'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Sjinhi Kagawa'yı transfer döneminin sonlarında kiralık olarak kadrosuna katmış ve Japon oyuncu ilk kez sahaya çıktığı Antalyaspor maçında iki gol birden atarak tüm Avrupa'nın dikkatini çekmişti.
Haraguchi ve Kagawa, Bundesliga'da birçok kez karşı karşıya da oynamıştı.
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Hannover forması giyen Japon oyuncu Genki Haraguchi, Kagawa'nın en iyi Japon oyunculardan biri olduğunu dile getirdi.
Alman basınına verdiği röportajında Kagawa hakkındaki düşünceleri sorulan Haraguchi, ''Shinji Japonya'nın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Dortmund'da son dönemde oynamadı ama Beşiktaş'ta eski formunu yakalarsa milli takımın değişmez ismi olur. Eski formuna ulaşırsa milli takım ve oynadığı takım için kilit isim olabilir'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Sjinhi Kagawa'yı transfer döneminin sonlarında kiralık olarak kadrosuna katmış ve Japon oyuncu ilk kez sahaya çıktığı Antalyaspor maçında iki gol birden atarak tüm Avrupa'nın dikkatini çekmişti.
Haraguchi ve Kagawa, Bundesliga'da birçok kez karşı karşıya da oynamıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın