Transfer döneminde Hannover'in de gündemine gelen ancak'ın kadrosuna kattıığile ilgili eski takım arkadaşından açıklama geldi.Hannover forması giyen Japon oyuncu, Kagawa'nın en iyi Japon oyunculardan biri olduğunu dile getirdi.Alman basınına verdiği röportajında Kagawa hakkındaki düşünceleri sorulan Haraguchi,ifadelerini kullandı.Beşiktaş, Sjinhi Kagawa'yı transfer döneminin sonlarında kiralık olarak kadrosuna katmış ve Japon oyuncu ilk kez sahaya çıktığı Antalyaspor maçında iki gol birden atarak tüm Avrupa'nın dikkatini çekmişti.Haraguchi ve Kagawa, Bundesliga'da birçok kez karşı karşıya da oynamıştı.