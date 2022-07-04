Kadınlarda bronz, erkeklerde gümüş madalya geldi

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye, 4x400 bayrak finalinde erkeklerde gümüş, kadınlarda bronz madalya elde etti.



Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, atletizm branşında tekler ve takımlarda madalyalar sahibini buldu.



Takımlarda, Oğuzhan Kaya, Yasmani Copello Escobar, Sinan Ören ve İsmail Nezir'in yer aldığı Türkiye, erkekler 4x400 bayrak finalinde 3:04.55'lik derecesiyle gümüş madalyaya ulaştı.



Yarışı ilk olarak ikinci sırada tamamlayan milli sporcular, daha sonra üçüncü ilan edildi. Gelen itirazın ardından yapılan incelemeyle, Türkiye, yeniden ikinci sıranın sahibi oldu.



Aynı kategorinin kadınlar branşında ise Şevval Ayaz, Ekaterina Guliyev, Tuğba Toptaş ve Büşra Yıldırım'ın mücadele ettiği Türkiye, 3:43.13'lük süresiyle üçüncülük elde etti. Finalde, Fas'ın diskalifiye edilmesinin ardından milli sporcular, bronz madalyaya ulaştı.



Milli sporcuların katıldığı erkekler uzun atlamada Necati Er 7.76'yla, 110 metre engellide Mikdat Sevler 13.57'yle, 5 bin metrede Aras Kaya 13:44.67'yle dördüncü oldu. Disk atma finaline katılan Ömer Şahin 8'inci, Enes Çankaya 9'uncu sırada yer aldı.



Kadınlar yüksek atlamada Buse Savaşkan, 1500 metrede ise Şilan Ayyıldız beşinci sırada finali tamamladı. 100 metre engellide Şevval Ayaz ise yarışı tamamlayamadı.





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