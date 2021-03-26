Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı 27 Mart Cumartesi günü başlayacak.



Ligde 26 hafta süren normal sezonu ilk 8'de tamamlayan takımların mücadele edeceği çeyrek final serilerinde, 27 Mart Cumartesi günü 2 karşılaşma yapılacak.



Günün ilk maçında normal sezonu namağlup lider tamamlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, 8. sırada yer alarak play-off oynama hakkı elde eden Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Diğer müsabakada ise ligde normal sezonu 4. basamakta bitiren OGM Ormanspor, 5. sırada yer alan Çankaya Üniversitesi'ni ağırlayacak.



Serilerde 2 galibiyete ulaşan takımlar, yarı finale yükselecek. Karşılaşmalar yarın, 28 Mart Pazar, 30 Mart Salı ve 31 Mart Çarşamba günü oynanacak. Gerekmesi halinde üçüncü müsabakalar ise 2-3 Nisan'da yapılacak.



Play-off çeyrek final maçlarının programı şöyle:



27 Mart Cumartesi:



14.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor



16.30 OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi



28 Mart Pazar:



14.00 Galatasaray-BOTAŞ



17.30 Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor



30 Mart Salı:



13.30 Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor



16.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo



31 Mart Çarşamba:



14.00 BOTAŞ-Galatasaray



16.30 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Nesibe Aydın



