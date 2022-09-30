Kadın softbol takımı gözünü Avrupa'ya dikti

Ankara ASSAD Spor Kulübü Kadın Softbol Takımı'nın antrenörlüğünü üstlenen beden eğitimi öğretmeni Hasan Helva, henüz 5. sınıfta oldukları dönemde seçtiği ve artık liseye giden sporcularından oluşan kadroyla son 2 yılın Türkiye şampiyonu olduklarını, Avrupa şampiyonu olmak için de çok çalıştıklarını belirtti.



HASAN HELVA PERFORMANSLARINI ANLATTI



Hasan Helva, Ankara ASSAD Spor Kulübü Kadın Softbol Takımı ile yurt içinde ve uluslar arası turnuvalarda kazandıkları başarıları değerlendirdi.



Takımı 2019'da 5. sınıf öğrencilerinden seçerek kurduğunu belirten Helva, "Softbol ve beyzbol ile 12 yıllık bir geçmişimiz var. 5 yıldır da bu kızlarımızla beraber softbol oynuyoruz. Kızlarımızla 2018'de onların okuluna tayin olmamla tanıştık. Öğrencilerimiz 2018'de Okullar Arası Softbol Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu. 2019'da yine okullarda Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Türkiye ikinciliği elde ettik." dedi.



Öğrencilerinin softbol ile tanıştıktan sonra çok istekli devam ettiklerini, içlerinden milli sporcuların çıktığını dile getiren Helva, "2019 yılında Avrupa Gençlik Oyunları'nda Avrupa 4'üncüsü olduk. Bu, softbol anlamında Türkiye adına iyi bir başarıydı. 2020 yılı Kovid-19 nedeniyle sönük geçti. 2021'de tekrar faaliyetlerimizi gerçekleştirdik ve kulüpler bazında kızlarımız Türkiye şampiyonu oldu. Bu yıl hem okul sporlarında hem de Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olduk. Bu sene ayrıca kulübümüzden 3 sporcumuzla Barselona'da düzenlenen Büyük Kadınlar Softbol Avrupa Şampiyonası'na katıldık." şeklinde konuştu.



Ankara ASSAD Spor Kulübü Başkanı Ensar Kurt'un bütün amatör sporlarla birlikte softbola da büyük destek verdiğini kaydeden Helva, "Başkanımız her türlü desteği sağlıyor. Onun destekleriyle sporcularımıza katkı sağladık. Son 2 yılın Türkiye şampiyonuyuz. Lise öğrencilerinden oluşan ligde 8 takım ile mücadele ettik. Okul sporlarında 15 takımın hepsini yenerek Türkiye şampiyonu olduk. Avrupa şampiyonu olmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



DAĞDELEN: "SOFTBOL SAYESİNDE BİRÇOK ŞEY YAPTIM"



Milli takım forması da giyen sporculardan Hayal Dağdalen, 5 kardeş olduklarını ve softbolun kendisine çok şey kazandırdığını belirterek, "Softbola Hasan Hoca'nın teşvikiyle başladım. 5 yıldır oynuyorum. Softbol sayesinde birçok şey yaptım. Kendi imkanımla gidemeyeceğim şehirlere, ülkelere gittim." şeklinde konuştu.



Ailesinin kendisini hep desteklediğini belirten Hayal, "2018 yılında İtalya'da gençlik turnuvasına gittik, 2019'da Hırvatistan'a gittik, bu sene de Barselona'da büyük kadınlar kategorisinde Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Bu sene Türkiye şampiyonu olduk. Gittiğimiz turnuvalardan derecesiz çıkmadık çok şükür." değerlendirmesinde bulundu.



Softbolun Türkiye adına yeni bir branş olduğunu hatırlatan Hayal, "Avrupa bu branşta bizden çok ileride. Onlara yetişmek için kamplardayız. Softbol adına hedefimiz ilk başta Avrupa şampiyonu olmak. Bunu başarabileceğimize çok inanıyorum. Hırvatistan'da yapılan şampiyonada ve bu seneki Avrupa Şampiyonası'nda B ve A milli olmayı başardım. Bu da çok önemli." diye konuştu.



Oyunculardan Sudenaz Turhan, "2018'de ortaokul 6. sınıftayken beden eğitimi öğretmenim sayesinde bu sporla tanıştım. Milli takım seçmelerinde iyi bir oyuncu olduğumu gördüm. Aynı zamanda atışlarımda da Avrupa üçüncülüğü elde ettim. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Ukrayna takımının hocası transfer teklifinde bulundu. Kovid-19 salgınından dolayı gidemedim. Eğer gidebilseydim, bir sezon Ukrayna'da oynayacaktım. Bu sporda uzun yıllar devam etmek istiyorum." " açıklamasını yaptı.



İlkokulda 9 yaşındayken softbola başladığını aktaran Nisa Güvendik ise "Oynadıkça daha çok hoşuma gitti ve devam ettim. Maçlara çıktıktan sonra, milli takıma seçildiğim haberini verdiler. Çok mutlu olmuştum. Milli takıma seçildiğimde 9 yaşındaydım, takımın en küçüğüydüm, ailem çok şaşırmıştı." değerlendirmesinde bulundu.



Başlangıçta bu spordan korktuğunu ancak güvenliğinin iyi yapıldığını kaydeden Nisa, "Milli takımla beraber o yaşta Türkiye'yi gezmeye başladım. Önce Samsun'a gittik, sonra elemeler oldu, ardından İtalya'ya gittik. Ufak tefek sakatlıklar da yaşadım. Softbolu seviyorum. Çocuklara bu sporu tavsiye ederim. Kesinlikle çok eğlenceli, çok güzel bir spor." şeklinde görüş belirtti.





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