Kadın basketbolda yeni hafta başlıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. haftanın perdesi, 3 Şubat Cuma günü oynanacak üç karşılaşmayla açılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 18. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
3 Şubat Cuma:
13.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Bursa Uludağ Basketbol (Metro Enerji)
15.00 BOTAŞ-Emlak Konut (Ankara)
18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Melikgazi Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)
4 Şubat Cumartesi:
13.00 Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Hatay Merkez)
14.00 Rize Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Rize Yenişehir)
15.00 Beşiktaş-Antalya Toroslar Basketbol (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
16.00 OGM Ormanspor-Nesibe Aydın (M. Sait Zarifoğlu)
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 18. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
3 Şubat Cuma:
13.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Bursa Uludağ Basketbol (Metro Enerji)
15.00 BOTAŞ-Emlak Konut (Ankara)
18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Melikgazi Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)
4 Şubat Cumartesi:
13.00 Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Hatay Merkez)
14.00 Rize Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Rize Yenişehir)
15.00 Beşiktaş-Antalya Toroslar Basketbol (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
16.00 OGM Ormanspor-Nesibe Aydın (M. Sait Zarifoğlu)
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