Kadın basketbolda yeni hafta başlıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta mücadeleleri 3 Şubat Cuma günü start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kadın basketbolda yeni hafta başlıyor
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02 Şubat 2023 16:46
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. haftanın perdesi, 3 Şubat  Cuma günü oynanacak üç karşılaşmayla açılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 18. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

3 Şubat Cuma:

13.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Bursa Uludağ Basketbol (Metro Enerji)

15.00 BOTAŞ-Emlak Konut (Ankara)

18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Melikgazi Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)

4 Şubat Cumartesi:

13.00 Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Hatay Merkez)

14.00 Rize Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Rize Yenişehir)

15.00 Beşiktaş-Antalya Toroslar Basketbol (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

16.00 OGM Ormanspor-Nesibe Aydın (M. Sait Zarifoğlu)

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