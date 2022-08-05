Kabasakal: 'Şanssız bir gol yedik'

İstanbulsporlu Melih Kabasakal Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Başarılı savunma oyuncusu yaptığı açıklamada, "İlk maç olduğu ve rakibimiz son şampiyon olduğu için maça tutuk başladık, özellikle ilk yarı. Devre arasında kendi aramızda konuştuk. Sonra kontrol bizdeydi. İyi oynadık. Son 1 senedir duran toptan gol yemiyorduk, bugün 2 tane duran toptan gol yedik. Bu bizi biraz üzdü. Gelecek adına umut vaad ettik. Daha iyi olacağız." sözlerini kullandı.



İkinci yarıda maçı çevirmek için ellerinden geleni yaptığını belirten Kabasakal, "Bu, kendimiz değil. Birbirimizle konuştuk. Birbirimize söz verdik. İkinci yarı bunu gösterdik. Pozisyonlar yakaladık, kaçırdık ve şanssız bir gol yedik. 2-0 geri düşünce maç bitti." diyerek açıklamalarını tamamladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ