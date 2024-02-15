Kaan Kahriman, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda Kaan Kahriman, koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.



Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü günü akşam seansında milli sporculardan 67 kiloda Kaan Kahriman ve Ferdi Hardal, madalya için podyuma çıktı.



Kaan Kahriman koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.



Aynı kiloda yarışan Ferdi Hardal ise koparmada 135 kiloluk kaldırışıyla 7. sırada yer aldı.



Koparmada İtalya'dan Sergio Massidda, 141 kilo ile ikinci olurken, Ermenistan'dan Gor Sahakyan da 140 kilo ile üçüncü oldu.



Milli sporcular böylece şampiyonada şu ana kadar 5 altın, 3 gümüş, 2 bronz ile toplam 10 madalya kazandı.



MİLLİLERDEN İLK AÇIKLAMALAR



Başkent Sofya'da düzenlenen şampiyonada 67 kiloda koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla altın madalya, silkmede 168 kiloluk kaldırışıyla bronz, toplamda ise 310 kiloyla gümüş madalya kazanan Kaan Kahriman, antrenmanlarda daha başarılı kaldırışlar yaptığını belirterek, "Bu yarışmaya daha fazla umutlu gelmiştim, açıkçası buraya totalde şampiyon olmak için gelmiştim. Ama toplamdaki şampiyonluğu da kendi elimizle verdik desek yeridir, bir kilo ile toplam kilo şampiyonluğu gitti elimizden. Buna da şükürler olsun demek istiyorum, 3 madalya kazandım birisi altın, birisi gümüş, birisi de bronz. Bu madalyaları şehitlerimize ve anneme armağan etmek istiyorum." diye konuştu.



Şampiyonanın tam istediği gibi geçmediğini ifade eden Kahriman, "Dünya şampiyonasında bütün rakiplerimle inşallah görüşeceğiz. Yeni hedefim ilk önce dünya şampiyonası ondan sonrasında 2028 Olimpiyatları'nda şampiyon olmak için çalışacağım." dedi.



Ferdi Hardal: "İnşallah bir dahaki yarışmada altın madalyayı alacağım"



Aynı kiloda silkmede 169 kiloluk kaldırışıyla gümüş, toplamda ise 304 kiloyla bronz madalya kazanan Ferdi Hardal ise Avrupa Şampiyonası'na hazırlanırken çok fazla emek verdiğini dile getirerek, "Son kampa gelmeden önce omzumdan bir sakatlık geçirdim ama devam ettim, silkmede ikinci, totalde üçüncü oldum. Silkmede 172'yi kaldırabilseydim altın madalyayı alabilirdim ama biraz acele ettim, inşallah bir dahaki yarışmada altın madalyayı alacağım." ifadelerini kullandı.



Bu sefer Avrupa Şampiyonası'nda takım olarak daha başarılı gittiklerini vurgulayan Hardal, "Muammer Şahin ve Kaan Kahriman arkadaşlarım altın madalya kazandı. Beklediğimizden biraz daha iyi gidiyor, inşallah diğer arkadaşlarımız da başarılı olurlar." dedi.



Madalyalarını eşine ve kızına armağan ettiğini söyleyen Hardal, "Eşimi çok seviyorum, kızımı ve eşimi gerçekten çok özledim. Sonrasında ASKİ Spor Kulübü Başkanımıza ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum. Gerçekten onların emeği de üzerimizde çok fazla, bizlere evlerinde ve çalıştığı yerde dua eden herkese gerçekten teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.



Halter Milli Takımı Antrenörü İsa Makal da şunları söyledi:



"Yarışmaya çok iyi başladık, Muammer Şahin'in şampiyonluğuyla başladık. Bugün de Ferdi'den ve Kaan'dan madalyalar bekliyorduk ama Kaan, koparmada altın madalya aldı ama silkmede ikinci hakkını kaçırmasaydı hem silkmede hem de toplamda altın olur, 3 altın alırdı. Ferdi de aynı şekilde üçüncü hakkını yapsaydı silkmede şampiyondu. Çocukları verdikleri mücadeleden dolayı, bayrağa saygılarından dolayı tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum."



