Juventus'un gözü kulağı Zaniolo'da

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'ya Serie A ekiplerinden Juventus talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Juventus'un gözü kulağı Zaniolo'da
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10 Haziran 2023 12:00
Son güncelleme 10 Haziran 2023 12:19
30 milyon Euro serbest kalma bedeli olan Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo hakkında İtalya'da transfer iddiaları manşetleri süslüyor.

İtalya Milli Takımı kadrosuna seçilen ve tüm basının odaklandığı isim olan 23 yaşındaki yıldız için bu kez Juventus nabız yokluyor.

Son oynanan Fenerbahçe derbisindeki performansı sonrasında yeniden dikkatleri üzerine çeken İtalyan oyuncu, Juventus'un bir numaralı transfer hedefi...

Chiesa'nın ayrılma ihtimali her geçen gün artarken, Torino ekibinin serbest kalma bedelini ödeyerek Zaniolo'yu ülkesine geri döndüreceği kaydedildi. 

 
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