Juventus taraftarından tepki: ''Lukaku'yu istemiyoruz''

Adı Juventus ile anılan Belçikalı golcü Romelu Lukaku için Juventuslu taraftarlardan tepki gelmeye devam ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Juventus taraftarından tepki: ''Lukaku'yu istemiyoruz''
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09 Ağustos 2023 20:41
Son dönemde adı sıkça Juventus ile anılan Romelu Lukaku için İtalyan taraftarlardan tepki yağıyor. 

Son olarak Juventus stadyumu çevresine toplanan bir grup taraftar ''Lukaku'yu istemiyoruz'' ve ''Lukaku Milano'da kalmalı, zaten ikinci kalecimiz var." pankartları açtı. 

30 yaşındaki golcü henüz bir takımla anlaşma sağlamadı ve Chelsea tesislerinde antrenmanlarına devam ediyor.


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