⚽️🎥Juventus'un gol yememe serisi 7. haftada bitti!pic.twitter.com/Vbyp9Q4Y70



— Sporxtv (@sporxtv) October 6, 2024

İtalya Ligi'nde 7. hafta maçında Juventus ile Cagliari karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0 öne geçen ve birçok fırsat bulan Juventus skoru koruyamadı, mücadele 1-1 bitti.Thiago Motta ile sezona başlayan Juventus, İtalya Ligi'nde 6 hafta sonra kalesinde gol gördü.Juventus'un golünü 15. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic kaydetti.Konuk ekip Cagliari'nin golü 88. dakikada Razvan Marin penaltıdan attı.Ev sahibi Juventus'ta 89. dakikada kendini yere attığı gerekçesiyle Francisco Conceiçao oyundan atıldı.Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, maç öncesinde "Eylül ayının futbolcusu" ödülünü kaldı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Kenan Yıldız, 77. dakikada Samuel Mbangula'nın yerine oyuna girdi.Bu beraberliğin ardından Juventus puanını 13 yaptı. Cagliari de 6 puana yükseldi.İtalya Ligi'nde milli aranın ardından Juventus, Lazio'yu ağırlayacak. Cagliari, Torino'Yu konuk edecek.