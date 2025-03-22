Juventus'ta Roberto Mancini sesleri yükseliyor!

İtalya basınında çıkan haberlere göre Juventus, teknik direktör Thiago Motta'yı gönderip Roberto Mancini'yi takımın başına getirmeye oldukça yakın.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Juventus'ta Roberto Mancini sesleri yükseliyor!
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22 Mart 2025 17:45
Son güncelleme 22 Mart 2025 17:49
İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Juventus'ta Thiago Motta'nın yerine Roberto Mancini'nin göreve gelme olasılığının yüksek olduğunu yazdı.

Gazete, Mancini'nin takımı sahaya 4-3-3 sistemiyle çıkaracağını belirtirken, transfer süreciyle ilgili de çarpıcı detaylar paylaştı.

KENAN YILDIZ KADRODA KALABİLİR

Hakkında transfer iddiaları artan Kenan Yıldız'ın, Mancini'nin gelişiyle birlikte takımda kalacağı ve hücum hattında Dusan Vlahovic ve Kolo Muani ile birlikte oynayabileceği ifade edildi.

La Gazzetta, Mancini'nin yetenekli futbolculara değer verdiğini ve bu yüzden Kenan Yıldız'ın takım içindeki yerinin garanti olduğunu vurguladı. Ayrıca Francisco Conceição'nun da rotasyonda kalmaya devam edeceği belirtildi.

DEFANS DÖRTLÜSÜ ŞEKİLLENİYOR

Mancini'nin muhtemel sisteminde savunma hattında Gatti, Veiga, Kalulu ve Cambiaso'nun forma giyeceği öne sürüldü. Ancak orta saha dizilişiyle ilgili kesin bir yorum yapılmadı.

THIAGO MOTTA İÇİN AYRILIK SİNYALİ

Thiago Motta'nın Juventus'taki geleceğinin belirsizliği korunduğunu ve Genoa maçının ardından ayrılığının resmileşebileceği iddia edildi.

PLASE IGOR TUDOR

Öte yandan, Mancini'nin göreve sıcak baktığı, ancak alternatif olarak Igor Tudor'un da teknik direktör adayları arasında bulunduğu belirtildi.

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