Juventus, galibiyet serisini 8 maça çıkardı

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Massimiliano Allegri'nin ekibi Juventus ile Andrea Sottil'in yönetimindeki Udinese, karşı karşıya geldi.



Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Juventus 1-0 kazanırken galibiyet golü 86. dakikada Danilo'nun ayağından geldi. Udinese'de Tolgay Arslan 66. dakikada oyuna Jean Victor Makengo'nun yerine dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 8. galibiyetini alan Juventus 37 puana yükselirken, galibiyet hasreti 9 maça çıkan Udinese 25 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus deplasmanda Napoli ile karşılaşırken, Udinese evinde Bologna'yı konuk edecek.





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