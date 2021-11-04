Juventus'dan Paulo Dybala'ya yeni teklif

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transfer olmasının ardından, Paulo Dybala'nın Juventus kadrosundaki önemi bir kat daha arttı.



Teknik direktör Allegri'nin planlarında önemli yeri bulunan Dybala'nın sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek. Juventus yönetimi elini çabuk tutup Dybala'ya uzun vadeli bir kontrat imzalatmak istiyor.



Ocak ayına kadar beklemek istemeyen Juventus, Dybala'ya daha yüksek bir maaş önerildiği ifade edildi.



Maaşı yükseltildi



Daha önce yapılan görüşmelerde Juventus, Dybala'ya yıllık 7 milyon euro + 2 milyon euro bonus teklif ederken, 27 yaşındaki oyuncu 10 milyon euro net maaş talebinde bulunmuş ve pazarlık tıkanmıştı.



O dönemde Juventus'ta sportif direktörlük görevini Fabio Paratici yürütüyordu. Paratici'nin Tottenham'a gitmesiyle İtalyan kulübünde bu görevi sportif direktör Federico Cherubini devraldı.



Dybala ile masaya oturan Cherubini, kulübün teklifini 8 milyon euro + 1.5 milyon euro bonusa yükseltti. Dybala ve menajerinin bu teklifi değerlendirdiği ifade edildi.



Geçen sezon Serie A'da 20 maçta 4 gol, 3 asist üretebilen yetenekli futbolcu, bu sezon takımına 2 maçta 1 gol, 1 asist ile katkı sağladı.









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