Serie A'nın 2. haftasında Juventus, deplasmanda Genoa'ya konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı.



Juventus'a galibiyeti getiren golü 73. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Juventus sezona 2'de 2 ile başladı. Genoa ise 1 puanda kaldı.



Juventus forması giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.



Ligde gelecek hafta Juventus, Inter'i konuk edecek. Genoa ise Como'ya konuk olacak.