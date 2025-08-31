Serie A'nın 2. haftasında Juventus, deplasmanda Genoa'ya konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı.
Juventus'a galibiyeti getiren golü 73. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Juventus sezona 2'de 2 ile başladı. Genoa ise 1 puanda kaldı.
Juventus forması giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
Ligde gelecek hafta Juventus, Inter'i konuk edecek. Genoa ise Como'ya konuk olacak.
