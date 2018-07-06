Justin Kluivert, Abdelhak Nouri'yi unutmadı!

'nın Ajax'tan 17 milyon Euro'ya transfer ettiği, alkış alan bir hareket yaptı. 19 yaşındaki Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Ajax'ın Werder Bremen ile oynadığı hazırlık maçında kalbi duran ve beyninde kalıcı hasar tespit edilen genç futbolcu'yi unutmadı.Geçen sezon Ajax'ta 45 numarayı giyen Kluivert, Roma'da 34 numaralı formayı giyeceğini açıklarken yeni takımının formasını Abdelhak Nouri'ye adadı.Genç futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Neden 34 numara? Çünkü Abdelhak Nouri'nin forması bu. Dualarım ve forma numaram senin için kardeşim. Seni çok düşünüyorum.'' sözlerini kullandı.Ajax'ta 34 numaralı formayı giyen Abdelhak Nouri'nin sağlık durumu ise hala ciddiliğini koruyor.