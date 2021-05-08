Jürgen Klopp: 'Şampiyonlar Ligi'ne gidemezsek ağlamayız'

Şampiyonlar Ligi bileti alamama ihtimali olan Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, "korkutan ihtimalin" o kadar da korkutmadığını söyledi.



Alman teknik adam, "Şeker isteyen ve isteği gerçekleşmeyen çocuklar değiliz. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni televizyon başından izlersek kimse oturup ağlamayacak. Şu anda içinde bulunduğumuz durumun sorumlusu biziz. Bu konuda problemi olan varsa hemen nasıl çözeceğine bakmalı. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için hala şansımız var." dedi.



Premier Lig'de 7. sırada yer alan Liverpool'un bitime 5 hafta kala 4. sıradaki Chelsea ile arasında 7 puan fark var.



