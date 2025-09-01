Jurasek: 'Gol atmamız gerekiyordu, atamadık'

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ta David Jurasek, açıklamalarda bulundu.
"GOL ATMAMIZ GEREKİYORDU, ATAMADIK"
Karşılaşma sonrası konuşan Çekyalı sol bek, "Rakibimiz iki gol attı. Gol atmamız gerekiyordu. Gol atamadık. İlk yarı iyi değildik. İkinci yarı daha çok çalıştık ve fırsatlar yarattık. Sonuçta mağlup olduk." dedi.
