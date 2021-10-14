Julian Nagelsmann: 'Ballon d'Or Lewandowski'nin hakkı'

Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Ballon d'Or'u Robert Lewandowski'nin kazanması gerektiğini söyledi.



Polonyalı golcünün performansıyla fark yarattığını kaydeden Nagelsmann, "Son 3 yıldır istikrarlı şekilde performans gösteriyor. Bence bu ödülü kesinlikle hak ediyor" dedi.



Yıldız futbolcunun uzun yıllar oynayabileceğini kaydeden Alman hoca, "Fiziksel olarak böyle devam ettiği sürece sondan çok uzak. Dinamik, sakatlanmıyor, çok çalışıyor. Uzun yıllar üst düzey seviyede devam edecektir" ifadelerini kullandı.



Bu sezon 10 maça çıkan Lewandowski, 13 gol ve 1 asistle yıldızlaştı.





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