Juanfran, Alanyaspor'a veda etti!

Juanfran, Karagümrük maçı ile birlikte Aytemiz Alanyaspor'a veda etti.
Maçın ardından yayıncı kuruluşun mikrofonlarına konuşan İspanyol oyuncu, taraftarlara ve turuncu yeşilli camiaya teşekkür etti.
Sözleşmesi sona eren Juanfran, 2019-2020 sezonunun devre arasında turuncu yeşilli ekibe dahil olmuştu.
Geçtiğimiz yıl sözleşmesini 1 yıl uzatan 33 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor forması ile bugüne kadar 97 resmi maça çıktı.
Maçın ardından yayıncı kuruluşun mikrofonlarına konuşan İspanyol oyuncu, taraftarlara ve turuncu yeşilli camiaya teşekkür etti.
Sözleşmesi sona eren Juanfran, 2019-2020 sezonunun devre arasında turuncu yeşilli ekibe dahil olmuştu.
Geçtiğimiz yıl sözleşmesini 1 yıl uzatan 33 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor forması ile bugüne kadar 97 resmi maça çıktı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ