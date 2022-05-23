Juanfran, Alanyaspor'a veda etti!

Aytemiz Alanyaspor'un İspanyol sağ beki Juanfran, Karagümrük maçı ile birlikte takıma veda etti.

, Fotoğraf; AA
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Juanfran, Alanyaspor'a veda etti!
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23 Mayıs 2022 15:48
Juanfran, Karagümrük maçı ile birlikte Aytemiz Alanyaspor'a veda etti.

Maçın ardından yayıncı kuruluşun mikrofonlarına konuşan İspanyol oyuncu, taraftarlara ve turuncu yeşilli camiaya teşekkür etti.

Sözleşmesi sona eren Juanfran, 2019-2020 sezonunun devre arasında turuncu yeşilli ekibe dahil olmuştu.

Geçtiğimiz yıl sözleşmesini 1 yıl uzatan 33 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor forması ile bugüne kadar 97 resmi maça çıktı.

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