Josef'in durumu Şenol Güneş'e bağlı

Josef de Souza, Beşiktaş'ta kariyerine devam etmek istiyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'ten Brezilyalı yıldız için olumlu rapor gelirse yeni sözleşme imzalanacak.

Haber; NTV, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Josef'in durumu Şenol Güneş'e bağlı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Kasım 2022 16:50
Beşiktaş forması giyen Josef de Souza, kariyerine siyah-beyazlı takımda devam etmek istiyor.

Sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak Brezilyalı oyuncu, siyah beyazlı kulüp ile 1 yıllık yeni anlaşma yapmaya hazır.

Beşiktaş yönetimi, Souza konusundaki kararını Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda verecek. Güneş'in olumlu görüş bildirmesi halinde 33 yaşındaki oyuncu ile yeni sözleşme imzalanacak.

Souza, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü maçının ardından sezon sonu takımdan ayrılabileceğini açıklamıştı.

Beşiktaş'ta 3. sezonunu geçiren Brezilyalı orta saha oyuncusu, siyah beyazlı takımda 3 kupa kazandı. Forma giydiği 86 maçta 8 gol atan Souza, 4 de asist yaptı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ