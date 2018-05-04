Josef de Souza: 'Beşiktaş'ın yaptığı saygısızlık'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Fenerbahçe Gazetesi'nin 173. sayısına özel bir röportaj verdi.Sarı lacivertli taraftarıın sevgilisi haline gelen Josef de Souza, sezonu kupalarla bitireceklerini söyledi.İşte resmi siteden paylaşılan o röportajın tamamı...desezonumu geçiriyorum.vefutboluna çok iyi adapte olduğumu düşünüyorum. Geldiğim ilk zamandan itibaren bu kulübün bir parçası olduğumu hissettim. Her geçen yıl daha da iyiye gidiyorum. İlk geldiğim zamandaile birlikte oynayamayacağımızı düşünmeleri normaldir. Çünkü ilk zamanlar şampiyonluk yaşayamadık bu da sistemin sorgulanmasına neden oldu. Bu sene birlikte iyi maçlar çıkarttığımız için insanların düşüncelerinin değiştiğini düşünüyorum. Önemli olan bizim oyun tarzımızdan çok'nin başarılarıdır.""Türk halkı yabancı futbolcuları çok iyi karşıladığı için ben de fazla yabancılık çekmedim. Çünkü taraftar, yabancı futbolculara ilgi ve sevgi gösterdiği için uyum sorunu yaşamadım.'ye gelen'un kulübe katkılarının fazla olması daolan sevgide bir payı olduğunu düşünüyorum. Taraftarın göstermiş olduğu sevgi için teşekkür ediyorum. Bu sevgilerin karşılığı olarak sahada en iyisini yapmaya çalışıyorum."'da birçok takım derbi olarak görülüyor.'dederbisi dünya derbileri arasında görülüyor.'da ki derbilerinderbileri kadar büyük olduğunu düşünmüyorum. Benim de oynamaktan zevk aldığım maçların başındaderbisi geliyor."'ye geldiğim ilk zamanlarda bu sözleri duyuyordum. Derbide attığım gol ile gerçekoldum.'a attığım gol kariyerimin en önemli gollerinden birisi. Derbide son dakika da attığım golün önemini ilk başta anlayamamıştım. Daha sonra birçok tebrik ve kutlama mesajı aldığımda'a attığım golün önemini anladım. Çocuklarım büyüdüğünde attığım bu önemli golü izleteceğim.""Bu sene bireysel hataları fazla yaptık. Taraftarımız her maçta stadı doldurup bizi desteklediler. Fakat galibiyet isteklerine fazla karşılık veremedik. Bu durum da bizim üzerimizde baskı oluşturdu. Biz bu baskıyı lehimize çeviremedik. Özgüven olarak bizi etkiledi. Evimizde oynadığımız maçlarda puan kaybetmemize neden oldu. Deplasmanda oynadığımız maçlarda biraz daha rahat oynadık ve taraftarımızın yaptığı baskıyı lehimize çevirerek maçlardan galip ayrıldık. Önümüzdeki maçlarda taraftarımız ile birlikte şampiyonluk için çaba göstereceğiz."'ın maça çıkmaması bizim açımızdan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Final maçına dinlenmiş olarak çıkacağımız için bizim lehimize olan bir durum. Maça çıkmama kararı rakip takımın kararıdır. Bana göre maça çıkmama kararı, taraftara ve bizlere de saygısızlık olduğunu düşünüyorum.""Her sezonun önemli kilit maçları vardır. Bu sene benim önemli olarak gördüğüm,ile oynadığımız maç olduğunu düşünüyorum. Evimizde oynadığımızmaçını kazansaydık şuan liderdik. Hala şampiyonluk yarışının içerisindeyiz. Önemli olan kalan maçlarımızdan galip gelerek sezonu lider bitirmek.""Taraftarımız kalan maçlarımızda bizleri desteklemeye devam etsinler. Taraftarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu sene bizi çok iyi desteklediler. Stadımız tamamen doluydu. Bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum.""