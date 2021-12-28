Jose Sosa'nın eşi Carolina ayrılığı açıkladı

İki kız çocukları olan Fenerbahçeli Jose Sosa ve Carolina Alurralde, 18 yıllık birlikteliğin ardından ayrıldı.



Bu aynı zamanda şarkıcı olan Carolina tarafından Arjantin basınına açıklandı.



'AYRILIK, BİLİNMİYOR'



Carolina, "Jose'den ayrıldım ve bu bilinmiyor. Aramızdaki aşk ilişkisi bitti. Kızlarımın babası ve birbirimize saygı duyuyoruz." dedi.



