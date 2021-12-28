Jose Sosa'nın eşi Carolina ayrılığı açıkladı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jose Sosa, eşinden ayrıldı. Yıldız futbolcunun karısı Carolina, 18 yıllık ilişkilerinin son bulduğunu Arjantin basınına açıkladı.

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Jose Sosa'nın eşi Carolina ayrılığı açıkladı
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28 Aralık 2021 13:46
Jose Sosa
Jose Sosa
Fenerbahçe
İki kız çocukları olan Fenerbahçeli Jose Sosa ve Carolina Alurralde, 18 yıllık birlikteliğin ardından ayrıldı.

Bu aynı zamanda şarkıcı olan Carolina tarafından Arjantin basınına açıklandı.

'AYRILIK, BİLİNMİYOR'

Carolina, "Jose'den ayrıldım ve bu bilinmiyor. Aramızdaki aşk ilişkisi bitti. Kızlarımın babası ve birbirimize saygı duyuyoruz." dedi. 


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