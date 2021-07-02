Jose Sosa: 'Herkes Fenerbahçe'yi görecek!'

Adı Arjantin ve İtalya Serie A takımları ile anılan Jose Sosa, sessizliğini bozdu. 36 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, "Ben buradayım, bir yere gitmiyorum" dedi.



Sosa, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben dahil, hiçbirimiz bizden beklenen başarıyı sergileyemedik. Ne hastalığın ne de sakatlıkların arkasına sığınacak değilim. Ancak her şey geride kaldı." dedi.



Sosa, "Yeni sezonda herkes yepyeni, başarıya susamış bir takım izleyecek. Sezon öncesi kamplarını çok iyi değerlendirip, Sarı-Lacivertli formaya faydalı olmak istiyorum" diye konuştu.



36 yaşındaki Jose Sosa, geçen sezon 36 maçta forma giyip 4 gol attı ve 3 asist yaptı.



