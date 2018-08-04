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Jose Sosa: "Geçmiş yıllardan bahsetmeye gerek yok"

Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, Cagliari karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

Jose Sosa: 'Geçmiş yıllardan bahsetmeye gerek yok'
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04 Ağustos 2018 21:21
Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Jose Sosa, İstanbul'da Cagliari ile 0-0 berabere kaldıkları hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada bir penaltı kaçıran Sosa, "Penaltıyı kaçırdım maalesef, futbolun içinde olabilen durumlar bunlar. Puan için değil, iyi oyun için oynadık. Önemli olan kazanmak değildi. Ben de iyi bir oyun ortaya koymaya çalıştım" dedi.

Arjantinli oyuncu, geçen sezonu unuttuğunu belirtirken, "Geçen yıl benim için kolay olmadı. Bireysel ve takıma olan faydam anlamında iyi bir yıl geçiremedim ve zorluklar da yaşadım. Başkan ve hocamızla yaptığım görüşmelerde bunları aktardım. Hocam bana güvenini her fırsatta anlatıyor. Ben de işimi iyi yaparak karşılık vermeye çalışıyorum. Ben bu sene işimi en iyi şekilde yapmaya konsantre olmuş durumdayım. Artık geçmiş yıllardan bahsetmeye gerek yok, önümüze bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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