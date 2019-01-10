Jose Mourinho'dan Benfica açıklaması!

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra ismi Benfica ile anılan Jose Mourinho, hakkında çıkan dedikoduların ardından sessizliğini bozdu.İsmi Portekiz ekibi Benfica ile anılmaya başlanan Mourinho, iddialara cevap verirken Benfica ile görüşmesi olmadığıın söyledi.Benfica iddiaları hakkında konuşan Mourinho, ''Benfica ile bir görüşmem olmadı. Beni görüşmeye çağırmadılar. Benim de şu an Portekiz'de çalışma niyetim yok. Benfica için bir opsiyon değilim. Başkanlarını tanırım, iyi arkadaşımdır. Onun için en iyisini dilerim.'' sözlerini kullandı.