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Jose Mourinho'dan Benfica açıklaması!

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Benfica ile görüştüğü iddiaları hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Jose Mourinho'dan Benfica açıklaması!
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10 Ocak 2019 19:43
Manchester United'dan ayrıldıktan sonra ismi Benfica ile anılan Jose Mourinho, hakkında çıkan dedikoduların ardından sessizliğini bozdu.

İsmi Portekiz ekibi Benfica ile anılmaya başlanan Mourinho, iddialara cevap verirken Benfica ile görüşmesi olmadığıın söyledi.

''BENFICA İLE GÖRÜŞMEM OLMADI

Benfica iddiaları hakkında konuşan Mourinho, ''Benfica ile bir görüşmem olmadı. Beni görüşmeye çağırmadılar. Benim de şu an Portekiz'de çalışma niyetim yok. Benfica için bir opsiyon değilim. Başkanlarını tanırım, iyi arkadaşımdır. Onun için en iyisini dilerim.'' sözlerini kullandı.

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