Altay'da kaleci Mustafa gidici

TFF 2'nci Lig'e düşen Altay'da altyapıdan yetişen kaleci Mustafa Çalışkan'ın siyah-beyazlı kulüpten ayrılmak istediği iddia edildi.



Bu sezon ilk yarıda U19 takımında oynadıktan sonra ikinci devrede A takımda şans bulmaya başlayan 20 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi sona erdi. Genç eldivenin alacaklarını tahsil etmek için kulübü ihtarname gönderdiği de öğrenildi. 1'inci Lig'de 9 karşılaşmada Altay'ın kalesini koruyan Mustafa, bu periyotta kalesinde 29 gol gördü. Manisa Gençlerbirliğispor'da futbola başlayıp 2017'de Altay altyapısına transfer olan genç kaleci, 2022-23 sezonunda ligde 2 karşılaşmada forma giymişti.



MAZHAR ZORLU ANILDI



Futbol Federasyonu'nda başkanlık da yapan Altay'ın eski başkanlarından Mazhar Zorlu, ölümünün 20'nci yılında unutulmadı. İzmir Hacılarkırı Mezarlığı'ndaki kabri başında törenle anılan Mazhar Zorlu için yıllarca ikamet ettiği Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ve kurucusu olduğu Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mazhar Zorlu Holding binasında lokma döküldü.





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