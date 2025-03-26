Jose Mourinho, Talisca'yı Bodrum'a hazırlıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımın hücum hattındaki eksiklikler nedeniyle Talisca'yı Bodrumspor maçına özel olarak hazırlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho, Talisca'yı Bodrum'a hazırlıyor
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24 Mart 2025 20:45
Son güncelleme 26 Mart 2025 08:15
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bodrumspor ile karşılaşacak.

Teknik direktör Jose Mourinho, takımın hücum hattındaki eksiklikler nedeniyle Anderson Talisca'yı bu maça özel olarak hazırlıyor.

Youssef En-Nesyri'nin milli takımdan geç dönmesi sebebiyle takımla antrenmana çıkamayacak olması ve Edin Dzeko'nun burnunun kırılması nedeniyle hücumda önemli soru işaretleri bulunan Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı yıldızdan maksimum verimi almak için yoğun bir çalışma programı uyguluyor.

MOURINHO'NUN PLANLARININ MERKEZİNDE

Mourinho'nun direktifleri doğrultusunda bireysel çalışmalarına ağırlık veren Talisca, milli arada fiziksel olarak en üst seviyeye ulaşmak için özel bir program uyguladı.

Teknik ekip, Brezilyalı oyuncunun fiziksel ve mental olarak yüzde yüz seviyeye gelmesini sağladı.

FENERBAHÇE HÜCUMDA TALISCA'YA GÜVENİYOR

Takımın önemli gol silahlarından biri olan Talisca, Akdeniz ekibine karşı oynanacak olan maçta kritik bir rol oynayacak.

Portekizli teknik adam, yıldız futbolcunun hem bitiriciliğini hem de oyun kurma yeteneklerini en iyi şekilde kullanmasını hedefliyor.

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