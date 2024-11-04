Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından Trabzonspor maçıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Portekizli teknik adam, Stefano Denswil ve Bright Osayi-Samuel arasında yaşanan ve kırmızı kart bekledikleri pozisyonu paylaştı.
Mourinho, bu paylaşımına, "Sarı formalıya yapılınca sadece sarı kart." ifadelerini yazdı.
PENALTI BEKLENEN POZİSYONU PAYLAŞTI
Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından da penaltı bekledikleri pozisyonu paylaşmıştı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında penaltı beklediği pozisyonu Instagram hesabından paylaştı.
Paylaşımı, "İzleyin ve gülün. Eğer beğendiyseniz bütün maçı izleyin çünkü komedi bu pozisyonla bitmedi." ifadelerini kullandı.
Jose Mourinho, maç sonu yaptığı açıklamada "Belirtmiş olduğum gibi yurt dışında çok fazla insan Türk ligini izlemiyorlar. Londra'da muhtemelen bir tek oğlum izliyordur Türkiye ligi maçlarını. Ama ben bu pozisyonu instagrama koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izlenecektir o pozisyon. Türkiye liginin ne olduğunu göreceklerdir" ifadelerinde bulunmuştu.
Jose Mourinho: "Sarı formalıya yapınca sarı kart!"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçıyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.
04 Kasım 2024 12:21
Son güncelleme 04 Kasım 2024 12:27
Son güncelleme 04 Kasım 2024 12:27
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