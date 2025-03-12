Jose Mourinho'nun silahı duran toplar!

İlk maçta Rangers'a karşı duran toptan gol bulan Jose Mourinho'nun rövanşta da İskoç ekibinin bu zaafından faydalanmak istediği öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'nun silahı duran toplar!
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12 Mart 2025 12:38
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers'ı duran toplardan vurmayı planlıyor.

İlk maçta da İskoç ekibine karşı duran toptan gol bulan Portekizli teknik adamın ikinci maçta Rangers'ın kapanıp topu kendilerine bırakacağını düşündüğü ve kazanılacak duran toplarla skora gitmeyi planladığı öğrenildi.

Mourinho'nun İskoç ekibinin sezon boyunca yaşadığı duran top zaaflarını oyuncularına analizlerle anlattığı belirlendi. Portekizli teknik adamın hafta boyunca idmanların ardından takıma yarım saat kadar duran top setleri üzerinde çalışmalar yaptırdığı da gelen haberler arasında. 

 
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